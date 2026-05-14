Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του Final Four στο Telecom Center και αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός ότι η ομάδα φτάνει στο 5ο συνεχόμενο Final Four. Τόνισε επίσης πόσο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι πλέον οτιδήποτε λιγότερο από μια παρουσία στην τελική φάση θεωρείται αποτυχία:

«Είναι μεγάλο επίτευγμα να συμμετέχεις στο Final4, είναι μεγάλη εμπειρία για παίκτες και προπονητές… Αν έχουμε δημιουργήσει εμείς τέτοιες προσδοκίες από τους εαυτούς μας και την ομάδα μας, μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Άλλοι θα έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν βρισκόταν στο Final4, αλλά δεν θα ήταν έτσι…».

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στο T-Center και στην απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four:

«Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, πρέπει να κοιτάξουμε το ματς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας.

Όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των οπαδών του Ολυμπιακού, ξέρουν ότι δεν παίζει ρόλο η ιδιότητα της Φενέρ. Η πίεση είναι δεδομένη. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως μια ομάδα με δυνατότητες και χαρακτήρα γιατί για να πάρεις την Euroleague πρέπει να έχεις χαρακτήρα».

Για όσα δεν κύλησαν όπως έπρεπε την περασμένη σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, σχολίασε:

«Πέρυσι είχαμε 6 τραυματίες και ήμασταν εκτός φόρμας για λόγους που ξέραμε όλοι στην ομάδα. Είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία, κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός, πώς ο καθένας θα διαχειριστεί την πίεση, πώς θ’ αποφύγουμε τα ΜΜΕ και τις πονηρές ερωτήσεις, πώς ο καθένας θα διατηρήσει τη συγκέντρωσή του».

Για το πώς δουλεύει με τους παίκτες του, τόνισε:

«Μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση με τις ομάδες και τα media με όσα γράφονται δεξιά κι αριστερά».

Για το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Ολυμπιακού για επιπλέον εισιτήρια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, απάντησε:

«Έχει αποδειχθεί σε πόλεις όπως το Κάουνας, το Βελιγράδι, εδώ είναι εύκολο στην Αθήνα… Κουβαλάει το μέγεθος ότι ο κόσμος είναι εκεί και πρέπει να παίξει και γι’ αυτούς».