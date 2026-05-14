Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικές αντιδράσεις, όχι για αγωνιστικό λόγο, αλλά για το κόστος μετακίνησης των εργαζομένων της στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προσέφερε στα μέλη του προσωπικού που δεν θα εργαστούν στον τελικό ένα μη μεταβιβάσιμο εισιτήριο, ωστόσο για τη μετακίνηση ζήτησε το ποσό των 859 λιρών μέσω ειδικού πακέτου charter.

Το πακέτο περιλάμβανε πτήση από το Λούτον το πρωί της ημέρας του αγώνα και επιστροφή αμέσως μετά, ώστε όσοι ταξιδέψουν να προλάβουν πιθανή παρέλαση τίτλου την επόμενη ημέρα στο Λονδίνο. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί εργαζόμενοι φέρονται δυσαρεστημένοι με τη χρέωση, χαρακτηρίζοντας υπερβολικό το ποσό για έναν τόσο ιστορικό αγώνα.

Την ίδια στιγμή, η στάση της Παρί δημιούργησε ακόμη περισσότερες συγκρίσεις. Η γαλλική ομάδα αποφάσισε να καλύψει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης όλων των εργαζομένων της για τον τελικό στην ουγγρική πρωτεύουσα, επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση που είχε κάνει και στον περσινό τελικό του Μονάχου.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφι, έστειλε προσωπική επιστολή στο προσωπικό του συλλόγου, τονίζοντας πως θέλει όλοι να αποτελέσουν μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής για την ομάδα.