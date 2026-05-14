Ο Ολυμπιακός έκανε… περίπατο στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό, ολοκληρώνοντας τη σειρά με «σκούπα» και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Τώρα η ομάδα ετοιμάζεται για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στις 18.00.

Κατά τη διάρκεια της media day των «ερυθρόλευκων» παρουσιάστηκε και η επίσημη φανέλα που θα φορούν στο μεγάλο event της Αθήνας. Η φανέλα έχει ήδη ενσωματωμένο το λογότυπο του Final Four και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις σχετικές φωτογραφίες.