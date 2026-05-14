Η διοίκηση της Λίβερπουλ φαίνεται πως δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη από την απόδοση του Άρνε Σλοτ τη φετινή σεζόν και δεν σκοπεύει να του προσφέρει νέο συμβόλαιο. Παράλληλα, συνεχίζουν οι φήμες για πιθανή αντικατάστασή του από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής, ωστόσο, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα παραμείνει στο «Ανφιλντ» και την επόμενη αγωνιστική σεζόν, τονίζοντας πως: «έχω όλες τις ενδείξεις για να πιστεύω ότι θα είμαι στον πάγκο της Λίβερπουλ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εχω συμβόλαιο και η διοίκηση δεν μου έχει δείξει κάτι το διαφορετικό σχετικά με τις προθέσεις της».

Την προηγούμενη σεζόν ο Σλοτ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση της Premier League, όμως φέτος, παρά τις σημαντικές μεταγραφές, η Λίβερπουλ έμεινε εκτός διεκδίκησης τίτλου. Στο «Ανφιλντ» έχει αρχίσει να ακούγεται έντονα το όνομα του Αλόνσο. Ο Ολλανδός τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, για να αντικαταστήσει τον Γιούργκεν Κλοπ, με συμβόλαιο που ισχύει έως το καλοκαίρι του 2027.