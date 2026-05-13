Για την ήττα από τον Ολυμπιακό, αλλά και το τελευταίο ματς της σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ μίλησε ο Αχμέντ Τουμπά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πάντα είναι δύσκολο να βρεις τα κατάλληλα λόγια μετά από ήττα. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, θέλαμε ένα άλλο αποτέλεσμα κι εμείς και οι φίλαθλοί μας. Είναι δύσκολο.

Όσον αφορά την βαθμολογική σημασία, τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όμως θα πρέπει να παίξουμε με σεβασμό στους φιλάθλους μας, που πάντα μας στηρίζουν.

Είναι ένας αγώνας σημαντικός για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο με ψυχή, με καρδιά».