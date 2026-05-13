Με γκολ του Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+5’), ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League και πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1).

Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 65 βαθμούς και βρίσκονται στο +2 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ (63 β.), με τον Δικέφαλο του Βορρά, όμως, να έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Υπενθυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική οι Πειραιώτες παίζουν στην έδρα της ΑΕΚ (17/5, 19:30) και οι Ασπρόμαυροι στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό (17/5, 19:30), σε ένα ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Όσον αφορά στο αποψινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και είχε ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα γκολ, ενώ στο 42’ είδε τον Σλοβένο διαιτητή, Ομπρένοβιτς, να ακυρώνει με το «έτσι θέλω» γκολ του Μπρούνο για φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης.

Ένα «έγκλημα» του Σλοβένου, που θα μπορούσε να είχε κρίνει το ματς.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ταρέμι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ από την άλλη πλευρά, παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα.

Οι Τσέριν και Κοντούρης ήταν στον άξονα για τους Πράσινους, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο στα δύο άκρα και τους Τεττέη – Σφιντέρσκι στην επίθεση.

Ευκαιρίες με Τσικίνιο, αλλαγή ο Έσε

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ολυμπιακό να απειλεί δύο φορές στο πρώτο 20άλεπτο.

Στο 17’ ο Τσικίνιο γύρισε ωραία μέσα στην περιοχή και σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν. Δευτερόλεπτα αργότερα (18’), ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Τσικίνιο πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 28’ ο Έσε έπεσε στο έδαφος, κρατώντας το πόδι του. Ο Αργεντινός δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού και επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει το ημίχρονο, με τον Λατινοαμερικάνο να γίνεται αλλαγή στο 36’. Τη θέση του πήρε ο συμπατριώτης του, Σιπιόνι.

«Έγκλημα» Ομπρένοβιτς

Στο 40’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μπρούνο, αλλά ο Ομπρένοβιτς εξέτασε τη φάση στο βίντεο, μετά την επέμβαση του VARίστα Γιουγκ και ακύρωσε το γκολ των Ερυθρόλευκων για φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης. Μια απίστευτη απόφαση από τον Σλοβένο διαιτητή Ομπρένοβιτς, που ακύρωσε ένα πεντακάθαρο γκολ των Πειραιωτών.

Ο μέσος του Ολυμπιακού έκλεψε από τον Ταμπόρδα, ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Ταρέμι, αυτός σούταρε με τη μία, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά, ο Μπρούνο πήρε το ριμπάουντ και με φαλτσαριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαφόν.

Ένα γκολ, όμως, που ακύρωσε με το «έτσι θέλω» ο Ομπρένοβιτς, προκαλώντας οργή στον πάγκο, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ροντινέι και 1-0

Ο Ολυμπιακός, παρά το «έγκλημα» του Ομπρένοβιτς, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας το προβάδισμα στο σκορ, καθώς σκόραρε στο 45+5’ με τον Ροντινέι.

Ο Ταρέμι έκλεψε από τον Τουμπά, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν, η μπάλα μετά τις κόντρες χτύπησε στο αριστερό δοκάρι, ο Ροντινέι ήταν στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, πήρε το ριμπάουντ και έκανε από κοντά το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Αλλαγή από Μπενίτεθ

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε την πρώτη του αλλαγή στο παιχνίδι, με τον Ζαρουρί να παίρνει τη θέση του Αντίνο. Στο 54’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Ταρέμι, αλλά η κεφαλιά του Ιρανού δεν ήταν δυνατή και ο Λαφόν μπλόκαρε.

Άγγιξε το γκολ ο Ταρέμι

Στο 60’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-0, με τον Ταρέμι. Τρομερή εκτέλεση φάουλ από τον Ροντινέι, που βρήκε μόνο του τον Ταρέμι στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Ιρανός επιθετικός σούταρε από δεξιά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Στο 73’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τους Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίζ αντί των Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς και στο 78’ ο Μπενίτεθ τον Τσιριβέργια αντί του Τσέριν, ενώ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του με τον Γιάγκουσιτς στο 83′ αντί του Σφιντέρσκι. Στο 84′ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε το σουτ του Πορτογάλου.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ματς και να παίρνει το τρίποντο της νίκης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός δεν πτοήθηκε από το τραγικό λάθος του Ομπρένοβιτς, που ακύρωσε το πεντακάθαρο γκολ του Μπρούνο στο 42’. Οι Πειραιώτες πίεσαν και πέντε λεπτά αργότερα (45+5’) σκόραραν με τον Ροντινέι. Ένα γκολ που τους έδωσε το τρίποντο της νίκης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος βρεθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και σε κενή εστία πέτυχε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Τρίτο γκολ στα playoffs για τον Λατινοαμερικάνο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Τραγική η μεσοεπιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να απειλήσει ουσιαστικά τον Τζολάκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

«Έγκλημα» Ομπρένοβιτς στο Καραϊσκάκη, με τον Σλοβένο να ακυρώνει στο 42’ με το «έτσι θέλω» το γκολ του Μπρούνο για φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης. Μια απίστευτη απόφαση από τον 35χρονο ρέφερι. Κακή διαιτησία, με πολλά λάθη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μερίδιο ευθύνης στο «έγκλημα» του Ομπρένοβιτς φυσικά φέρει και ο VARίστας, Γιουγκ, που κάλεσε τον συμπατριώτη του στο VAR για να κάνει ανασκόπηση της φάσης.

ΣΚΟΡΕΡ:

45+5’ Ροντινέι.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36′ Σιπιόνι), Τσικίνιο, Ροντινέι, Μάρτινς (72′ Λουίς), Ταρέμι (72′ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78′ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (62′ Σιώπης), Σβιντέρσκι (83′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (17/5, 19:30) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (17/5, 19:30).