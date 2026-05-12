Ακραίες εικόνες βίας σημειώθηκαν στο παιχνίδι της Οβαρένσε με την Ολιβεϊρένσε στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Πορτογαλίας, σε ένα ματς που ξέφυγε ολοκληρωτικά από τα όρια του αθλητισμού.

Η ένταση κορυφώθηκε λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια μέσα στο παρκέ. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τη συμπλοκή να μεταφέρεται ακόμη και κοντά στις εξέδρες.

Οι διαιτητές διέκοψαν άμεσα την αναμέτρηση, η οποία παρέμεινε στον «πάγο» για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη στο γήπεδο. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι της διαιτησίας εξέτασαν αναλυτικά το βίντεο των επεισοδίων προκειμένου να εντοπίσουν όσους συμμετείχαν στη μαζική σύρραξη.

¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana. Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026

Η τελική απόφαση έφερε συνολικά 11 αποβολές, με πέντε παίκτες της Οβαρένσε και έξι της Ολιβεϊρένσε να απομακρύνονται από το παιχνίδι.

Ωστόσο, το περιστατικό φαίνεται πως δεν θα κλείσει μόνο με αθλητικές ποινές. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η Αρχή Πρόληψης της Αθλητικής Βίας παρέπεμψε τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Πορτογαλία και έχει φτάσει μέχρι τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, καθώς οι εικόνες από το γήπεδο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δημιουργούν σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του πορτογαλικού μπάσκετ.