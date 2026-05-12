Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα για το καθοριστικό Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια (13/5, 22:00), με έπαθλο την πρόκριση στο Final Four στο T-Center.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς, σε ένα παιχνίδι «do or die» για τις δύο ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Γιαβόρ και Νέντοβιτς είχαν ξανασφυρίξει στη συγκεκριμένη σειρά, στο Game 3 στο ΟΑΚΑ, ενώ συνολικά πρόκειται για την τρίτη φορά που ο συγκεκριμένος συνδυασμός διαιτητών ορίζεται στα μεταξύ τους παιχνίδια.