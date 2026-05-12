Το απόγευμα της Τρίτης (12/05), η δράση στα Play-Out της Stoiximan Super League συνεχίζεται, συμπληρώνοντας το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας. Οι αναμετρήσεις που αφορούν τη μάχη της παραμονής διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον στη «ουρά» της βαθμολογίας.

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον Πανσερραϊκό, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία και των δύο ομάδων στη Stoiximan Super League, καθώς το αποτέλεσμά του μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Το δεύτερο κατά σειρά σημαντικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, όπου ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί την ουραγό της βαθμολογίας, την AEΛ Novibet.

Οι «βυσσινί» θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα που τους απομένει για παραμονή στην κατηγορία, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας στοχεύει να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στη Stoiximan Super League, αποφεύγοντας κάθε πιθανή εμπλοκή στο φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός (19:00, Nova Sports 2)

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (19:00, Cosmote Sport 2)

Κηφισιά – Ατρόμητος (19:00, Cosmote Sport 1)

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα