Ο Σέρχιο Ράμος  ξεκίνησε την καριέρα του στη Σεβίλλη, όπου έμεινε δύο χρόνια, πριν μετακινηθεί στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Το 2024 επέστρεψε ξανά στην ομάδα, προτού συνεχίσει την πορεία του στο Μεξικό με τη Μοντερέι.

Ο θρύλος Ισπανός αμυντικός εμφανίζεται να ηγείται μιας επενδυτικής κοινοπραξίας που επιδιώκει να αποκτήσει τον ανδαλουσιανό σύλλογο.

Ο Ράμος συναντήθηκε με σημαντικούς μετόχους, όπως ο πρώην πρόεδρος Χοσέ Κάστρο και η οικογένεια Καριόν, για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την τιμή του συλλόγου που αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ , η οποία ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την παραμονή ή τον υποβιβασμό της ομάδας στη La Liga.

Η κίνηση αυτή δείχνει τη σοβαρή πρόθεση του Ράμος να αναλάβει ενεργό ρόλο στη Σεβίλλη.

