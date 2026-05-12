Το μεγάλο θέμα που προέκυψε τα τελευταία χρόνια με τους προβληματικούς αερόσακους της μεγάλης εταιρείας Takata έχει επηρεάσει δεκάδες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπου τα νέα τους μοντέλα φέρουν τους προβληματικούς αερόσακους. Προσφάτως, και η VW προέβη σε ανάκληση των αυτοκινήτων της που αφορούν τις συγκεκριμένες μονάδες μετωπικών αερόσακων, που ενδέχεται να παρουσιάσουν πρόβλημα στη λειτουργία τους. Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένες μονάδες μετωπικών αερόσακων, όπου το προωθητικό υλικό της γεννήτριας αερίου μπορεί να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας κατά την ενεργοποίηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήματος.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, που αφορά αερόσακους της Takata και επηρεάζει εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως. Συνολικά, εμπλέκονται 19 διαφορετικές μάρκες αυτοκινήτων, με οχήματα που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1997 και 2018.

Στην Ελλάδα, ενδέχεται να επηρεάζονται οχήματα της VW, καθώς και επαγγελματικά μοντέλα της. Η Kosmocar, που αντιπροσωπεύει τα μοντέλα της Volkswagen, Audi και Skoda καλεί τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν άμεσα αν το όχημά τους περιλαμβάνεται στην ανάκληση.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που εμπλέκονται στην ανάκληση των αερόσακων; Και πόσο χρόνο διαρκεί η αντικατάσταση τους;

Ο έλεγχος γίνεται εύκολα μέσω του αριθμού πλαισίου (VIN) στους επίσημους ιστότοπους των κατασκευαστών. Εξίσου σημαντικό ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν διαρκεί πολύ σε χρόνο, αφού σύμφωνα με τη φίρμα η αντικατάσταση των προβληματικών εξαρτημάτων πραγματοποιείται δωρεάν και διαρκεί περίπου μία ώρα, ανάλογα με το μοντέλο.

Πέρσι, μια από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις αυτοκινήτων συνέβησαν σε ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Ειδικότερα, έγινε διευρυμένη παγκόσμια ανάκληση που περιλαμβάνει 33,8 εκατ. αυτοκίνητα! Μέχρι στιγμής, οι προβληματικοί αερόσακοι ευθύνονται επισήμως για δεκάδες τραυματισμούς και τουλάχιστον έξι θανάτους, όλοι σε αυτοκίνητα της Honda.

Οι προβληματικοί αερόσακοι αφορούν ορισμένα οχήματα που κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1997 και 2018 έχουν τοποθετηθεί μονάδες μετωπικών αερόσακων του προμηθευτή Takata.

Στην Ιταλία κυκλοφορούν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια οχήματα που δεν έχουν προβεί στην αλλαγή των προβληματικών αερόσακων και όπως υπενθυμίζουν οι αρχές οι οδηγοί τους βρίσκονται σε κίνδυνο. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο των αερόσακων Takata έχει προκαλέσει σάλο και προβληματισμό στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, όπως στην Ιταλία και τη Γαλλιά όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αποκορύφωμα η εντολή “stop drive” (παύση οδήγησης) που οργανώθηκε από τη Stellantis για την αντικατάσταση αυτών των ελαττωματικών συστημάτων ασφαλείας.

Πριν λίγο διάστημα η Stellantis προέβη στην ανάκληση οχημάτων που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αφορά 50.591 Opel Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra και Zafira, αλλά και 3.122 Citroen C4, C4 Lounge, DS4 και DS5, παραγωγής ετών 2009 ως και 2017, ζητώντας μάλιστα από τους κατόχους τους να σταματήσουν να τα οδηγούν έως ότου γίνει η αντικατάσταση του αερόσακου.

Οι μεγάλες εκστρατείες ανάκλησης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι αρχές τονίζουν ότι οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων αυτοκινήτων εφόσον λάβουν επιστολή για ανάκληση θα πρέπει να μεταφέρουν τα οχήματά τους σε κέντρο εξυπηρέτησης για την απαραίτητη επέμβαση το συντομότερο δυνατό.