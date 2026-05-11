Οι ΠΑΟΚ και ΟΦ Νέας Ιωνίας κοντράρονται στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της ημιτελικής σειράς, από το οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα βρεθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι δύο ομάδες έχουν μοιραστεί τις νίκες στα προηγούμενα παιχνίδια και πλέον όλα θα κριθούν σε ένα ματς υψηλής έντασης και πίεσης, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους.

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα και την ώθηση του κόσμου του, ώστε να κάνει το τελευταίο βήμα προς τους τελικούς, ενώ ο ΟΦ Νέας Ιωνίας ταξιδεύει αποφασισμένος να «σπάσει» την έδρα και να συνεχίσει την πορεία του προς τον τίτλο.

Η αναμέτρηση αναμένεται αμφίρροπη, καθώς οι δύο ομάδες έχουν δείξει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς, με τις λεπτομέρειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Το μεγάλο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.