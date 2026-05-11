Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς Final Four, μετά την πρόκριση που εξασφάλισε απέναντι στη Μονακό και το ενδιαφέρον των φιλάθλων του για τα εισιτήρια της διοργάνωσης, αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια θέσεων στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομάδα, κατατέθηκαν συνολικά 6.387 αιτήσεις από τους 7.500 κατόχους διαρκείας της σεζόν 2025-26, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για αντίστοιχη διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final 4.