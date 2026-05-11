Ο Νεϊμάρ δείχνει να βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα και στέλνοντας μήνυμα ενόψει της Εθνικής Βραζιλίας.

Ο σούπερ σταρ της Σάντος μετρά συμμετοχή σε γκολ ή ασίστ κάθε 98 λεπτά στα τελευταία 17 παιχνίδια του, έχοντας συνολικά 11 γκολ και 4 ασίστ. Οι αριθμοί του μόνο απαρατήρητοι δεν περνούν, την ώρα που ο ίδιος συνεχίζει να ονειρεύεται μία ακόμα συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Νεϊμάρ ελπίζει σε ένα τελευταίο κάλεσμα από τον Κάρλο Αντσελότι για τη «σελεσάο», θέλοντας να βρεθεί ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου.