Η διαδικασία των Play Offs της Stoiximan Super League είναι σε πλήρη εξέλιξη. Φτάσαμε αισίως στην 4η αγωνιστική και η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 πριν από μία εβδομάδα και τώρα θα τεθούν αντιμέτωπες στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι κοντά της στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά 4ος στον πίνακα της βαθμολογίας, θα παλέψει, όμως, για το γόητρο σε ένα πάντα δυναμικό ντέρμπι.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2.