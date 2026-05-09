Παρελθόν από τη Σπαρτάκ Μόσχας αναμένεται να αποτελέσει το προσεχές καλοκαίρι ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό αριστερό μπακ να βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο, το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να προχωρούν σε ανανέωση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, τα ίδια δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο 28χρονος αμυντικός εξετάζει προοπτικές από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την Ιταλία και τη Γαλλία να εμφανίζονται ως πιθανοί προορισμοί για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Ρέαμπτσουκ μετακόμισε στη Ρωσία το καλοκαίρι του 2023 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μόσχα κατέγραψε 73 συμμετοχές, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και αποτελώντας βασική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Υπενθυμίζεται πως στο ρόστερ της Σπαρτάκ βρίσκεται και ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.