Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Champions League έχει ήδη ξεκινήσει, με Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ να ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον τελικό, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης ισχυρούς αντιπάλους και διεκδικώντας πλέον το σημαντικότερο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Λίγο πριν από τη σέντρα, το Football Meets Data δημοσίευσε τη δική του πρόβλεψη για την έκβαση του αγώνα μέσω του στατιστικού μοντέλου ανάλυσεων που χρησιμοποιεί.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας, η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται ως το ελαφρύ φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 53,8%, ενώ η Άρσεναλ ακολουθεί πολύ κοντά με 46,2%.<

🏆 To win the 🔵 Champions League: 54% 🇫🇷 PSG 46% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal pic.twitter.com/Oz78ta04gj — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 6, 2026

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο σύλλογοι θα συναντηθούν σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, στην ιστορία του Champions League και του παλιού Κυπέλλου Πρωταθλητριών δεν υπάρχει ζευγάρι ομάδων που να έχει τεθεί αντιμέτωπο περισσότερες από δύο φορές σε τελικό.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά ζευγάρια που έχουν αναμετρηθεί δύο φορές βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μίλαν με τη Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και οι τελικοί της Μίλαν απέναντι σε Άγιαξ και Μπενφίκα.