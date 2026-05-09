Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπριζ, συμβάλλοντας ξανά σε γκολ της ομάδας του.

Στην αναμέτρηση απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν για την 7η αγωνιστική των Play Offs του βελγικού πρωταθλήματος, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μοίρασε ακόμη μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Στο 12ο λεπτό, ο Τρεσόλντι άνοιξε το σκορ για την Μπριζ έπειτα από εξαιρετική δημιουργία του 24χρονου άσου, με τον Τζόλη να φτάνει πλέον τις 17 ασίστ στο πρωτάθλημα και τις 22 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, μετρά ήδη και 20 γκολ στη σεζόν, έχοντας καθοριστική παρουσία στην πορεία της ομάδας του.

1️⃣-0️⃣ | Nicolò Tresoldi zet Club Brugge op voorsprong! 🔵⚫️ Kijk NU naar #CLUSTV in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/6grRRgABP6 — DAZN België (@DAZN_BENL) May 9, 2026

Η Μπριζ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας τρεις «στροφές» πριν το φινάλε, διατηρώντας προβάδισμα ενός βαθμού από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, την οποία θα αντιμετωπίσει στο επόμενο και ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι.