Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με σκορ 89-86 και έστειλε τη σειρά σε Game 5, με τους Πράσινους να έχουν παράπονα από τη διαιτησία, την οποία και σχολίασε η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια.

Συγκεκριμένα, η σύντροφος του Αμερικανού ανέβασε ένα βίντεο από το γήπεδο, με τη λεζάντα «οι ρεφς ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση». Μήνυμα με σαφέστατη αιχμή προς τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης.

