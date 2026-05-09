Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με σκορ 89-86 και έστειλε τη σειρά σε Game 5, με τους Πράσινους να έχουν παράπονα από τη διαιτησία, την οποία και σχολίασε η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια.

Συγκεκριμένα, η σύντροφος του Αμερικανού ανέβασε ένα βίντεο από το γήπεδο, με τη λεζάντα «οι ρεφς ξέχασαν να βάλουν την πορτοκαλί εμφάνιση». Μήνυμα με σαφέστατη αιχμή προς τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης.