Σε προχωρημένες επαφές για μια σημαντική μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα εξετάζει την περίπτωση του Μάρκους Φόστερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίζεται κοντά σε συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με το «basketnews» να αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν μπει σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για διετές συμβόλαιο.

According to @Urbodo, Marcus Foster is finalizing a deal to join PAOK Thessaloniki after the season 👀🇬🇷 Find out more details: https://t.co/PkYDAs2UDF pic.twitter.com/esJaqpNaVG — BasketNews (@BasketNews_com) May 9, 2026

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ και συνέβαλε στην κατάκτηση του EuroCup υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ φέτος αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, έχοντας 15.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ κατά μέσο όρο.