Σε εξαιρετικά τεταμένο κλίμα συνεχίζει να κινείται η Μαρσέιγ, με τα προβλήματα στο εσωτερικό της ομάδας να πολλαπλασιάζονται και την κατάσταση στα αποδυτήρια να δείχνει πλέον εκτός ελέγχου.

Η επιλογή της διοίκησης να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα είχε ως στόχο τη συσπείρωση του συνόλου και την αποκατάσταση της ηρεμίας.

Ωστόσο, αντί για εκτόνωση, η ένταση φαίνεται πως αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.

Μετά το πρόσφατο επεισόδιο ανάμεσα στον Χαμπίμπ Μπέι και τον Μέισον Γκρίνγουντ κατά τη διάρκεια προπόνησης, νέο περιστατικό ήρθε να επιβαρύνει το ήδη βαρύ κλίμα στον γαλλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά Μέσα, ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Μπομπ Ταρί, στέλεχος της διοίκησης που είχε αναλάβει την επίβλεψη των παικτών στο προπονητικό κέντρο.

Η κατάσταση ξέφυγε, με τον Γκαμπονέζο επιθετικό να φέρεται να τον ψεκάζει με πυροσβεστήρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ αντέδρασε άμεσα, αφήνοντας τον Ομπαμεγιάνγκ εκτός αποστολής για την αναμέτρηση απέναντι στη Χάβρη, δείχνοντας πως το συμβάν αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.