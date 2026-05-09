H Kia αναγνωρίζοντας την δυναμική πορεία του XCeed προέβη σε ένα μικρό αλλά ουσιαστικό λίφτινγκ του μοντέλου της που εστιάζεται ελαφρώς στη σχεδίαση και περισσότερο στο εσωτερικό και την τεχνολογία του. Ετσι, οι Κορεάτες έδωσαν στο νέο τους μοντέλο μεγαλύτερα φωτιστικά σώματα, με έμφαση στα Led φώτα και το νέο λογότυπο.

Η ουσία της ανανέωσης εστιάζεται στο εσωτερικό του μοντέλου που αφήνει το προηγούμενο μοτίβο, και δίνει χώρο στις ενιαίες οθόνες των 12,3 ιντσών αλλά και τα φυσικά κουμπιά που αρχίζουν να επιστρέφουν σε πολλές φίρμες.

H Kia αναφέρει ότι το νέο της μοντέλο θα έχει μεγαλύτερους χώρους ιδίως για τους πίσω επιβάτες που θα νιώθουν ακόμη πιο άνετα όταν κάθονται στο σαλόνι του μικρομεσαίου μοντέλου. Προς το παρόν δεν θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές στη γκάμα των κινητήρων. Για τους μελλοντικούς πελάτες θα υπάρχουν αμιγώς βενζινοκίνητες και mild hybrid επιλογές που θα δίνουν έμφαση στην οικονομία καυσίμου. Η παραγωγή του νέου Kia XCeed πρόκειται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος μήνα, στο εργοστάσιο παραγωγής του στη Ζιλίνα της Σλοβακίας, εκεί όπου παράγονται και άλλα μοντέλα, όπως το Sportage και τα ηλεκτρικά EV4 και EV2.

Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο 1.0 T-GDI με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και απόδοση 115 ίππων, ενώ στη γκάμα παραμένει και το υβριδικό σύνολο των 1.600 κυβικών. Επίσης εξετάζεται για πρώτη φορά και η δυνατότητα τετρακίνησης.