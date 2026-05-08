Ο Παναθηναϊκός είδε τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια να φτάνει στο 2-2, μετά τις δύο νίκες των Ισπανών στην Αθήνα, και πλέον όλα θα κριθούν στο Game 5 στη «Roig Arena» το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου στις 22:00 για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό σκέλος, η εξέλιξη της σειράς επηρεάζει και ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Τι αλλάζει με την ποινή Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα της EuroLeague με απαγόρευση παρουσίας σε τρεις αγώνες της ομάδας του, μετά το Game 2 της σειράς.

Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στο 2-0, υπήρχε η αρχική εκτίμηση ότι η ποινή θα μπορούσε να τον αφήσει εκτός και από το Final Four, εφόσον η ομάδα προκρινόταν.

Ωστόσο, με τη σειρά να φτάνει πλέον στα πέντε παιχνίδια, η ποινή θεωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί εντός των playoffs, καθώς τα τρία παιχνίδια που όριζε έχουν ήδη «καλυφθεί» αγωνιστικά μέσα στη σειρά.

Τι σημαίνει για το Final Four

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση στο Game 5, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει πλέον δικαίωμα παρουσίας στο Final Four, καθώς η τιμωρία του θα έχει ολοκληρωθεί.

Έτσι, η τελική έκβαση της σειράς δεν κρίνει μόνο το εισιτήριο για την τελική φάση της EuroLeague, αλλά και την επιστροφή του ισχυρού άνδρα της ομάδας στο πλευρό του συλλόγου στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.