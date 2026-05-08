Μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της ελληνικής κολύμβησης σημειώθηκε από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματοποίησε μια ιστορική κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών με χρόνο 1:54.12.

Η επίδοση αυτή τον εκτόξευσε στην κορυφή της φετινής παγκόσμιας κατάταξης, φέρνοντάς τον στο Νο1 του κόσμου, σε μια στιγμή που ήδη χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την ελληνική κολύμβηση.

Άλμα στην παγκόσμια ελίτ

Η επίδοση του Σίσκου δεν αποτελεί μόνο εθνικό ρεκόρ, αλλά τον κατατάσσει επίσης στο Νο11 όλων των εποχών παγκοσμίως, καθώς και στο Νο3 στην ευρωπαϊκή ιστορία του αγωνίσματος.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που τον φέρνει δίπλα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους κολυμβητές που έχουν περάσει ποτέ από τα 200μ ύπτιο, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ.

Επίδοση επιπέδου Ολυμπιακού χρυσού

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, με αυτή την επίδοση, ο Σίσκος θα μπορούσε να είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, στοιχείο που δείχνει το υψηλό επίπεδο της κούρσας του.