Η Ιαπωνία προχώρησε για ακόμη μία φορά σε παρέμβαση στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος προκειμένου να ανακόψει τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του γεν απέναντι στο αμερικανικό δολάριο, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ανεξέλεγκτη κατάρρευση του νομίσματός της. Η νέα παρέμβαση σημειώθηκε όταν η ισοτιμία πλησίασε το ιδιαίτερα κρίσιμο επίπεδο των 160 γεν ανά δολάριο, επίπεδο που θεωρείται πλέον «κόκκινη γραμμή» για τις ιαπωνικές αρχές.

Η κίνηση είχε άμεσο αποτέλεσμα στις αγορές, καθώς το γεν ενισχύθηκε γρήγορα και η ισοτιμία επέστρεψε κοντά στα 157 γεν ανά δολάριο. Η απότομη αυτή μεταβολή θεωρήθηκε από αναλυτές σαφής ένδειξη ότι το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών και η κεντρική τράπεζα επενέβησαν πουλώντας δολάρια και αγοράζοντας γεν, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Η πτώση του ιαπωνικού νομίσματος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά ζητήματα για την κυβέρνηση του Τόκιο τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι ένα αδύναμο γεν μπορεί θεωρητικά να ευνοεί τις εξαγωγές, η υπερβολική αποδυνάμωση δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στην οικονομία, αυξάνοντας το κόστος εισαγωγών, την ενεργειακή επιβάρυνση και τον πληθωρισμό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών. Έτσι, όταν το γεν χάνει αξία απέναντι στο δολάριο, οι τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και πολλών βασικών προϊόντων αυξάνονται σημαντικά στο εσωτερικό της χώρας. Η εξέλιξη αυτή πιέζει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και προκαλεί πολιτικό πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.

Πίσω από τη συνεχιζόμενη αδυναμία του γεν βρίσκεται κυρίως η τεράστια διαφορά επιτοκίων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας. Η Federal Reserve έχει διατηρήσει υψηλά επιτόκια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, καθιστώντας το δολάριο πιο ελκυστικό για τους επενδυτές. Αντίθετα, η Bank of Japan συνέχισε επί χρόνια μια εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική, με πολύ χαμηλά επιτόκια και εκτεταμένες παρεμβάσεις στις αγορές ομολόγων.

Το αποτέλεσμα είναι μεγάλες ροές κεφαλαίων προς το δολάριο, γεγονός που πιέζει το ιαπωνικό νόμισμα. Πολλοί επενδυτές δανείζονται σε γεν με χαμηλό κόστος και επενδύουν σε αμερικανικά assets με υψηλότερες αποδόσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αποδυνάμωση του ιαπωνικού νομίσματος.

Οι αγορές παρακολουθούν πλέον ιδιαίτερα στενά τη στάση των ιαπωνικών αρχών. Σύμφωνα με αναλυτές, το επίπεδο των 160 γεν ανά δολάριο έχει αποκτήσει συμβολική αλλά και πρακτική σημασία, καθώς θεωρείται το σημείο πέρα από το οποίο το Τόκιο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε επιθετικές παρεμβάσεις. Η ειδικός της Commonwealth Bank of Australia, Κάρολ Κονγκ, σημείωσε ότι η αντίδραση των αρχών ενισχύει την εκτίμηση πως το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελεί πλέον το ανεπίσημο «όριο ανοχής» της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία χρησιμοποιεί τεράστια ποσά για να στηρίξει το νόμισμά της. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, το 2024 οι ιαπωνικές αρχές είχαν δαπανήσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολλαπλές παρεμβάσεις υπέρ του γεν. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στήριξης νομίσματος διεθνώς τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι παρεμβάσεις από μόνες τους δύσκολα μπορούν να αναστρέψουν μόνιμα την πορεία του γεν, όσο παραμένει τόσο μεγάλη η απόσταση επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Αν η Federal Reserve συνεχίσει τη σφιχτή νομισματική πολιτική και η Ιαπωνία καθυστερήσει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Το ζήτημα αποκτά και γεωπολιτική διάσταση. Η σταθερότητα του γεν επηρεάζει όχι μόνο την ιαπωνική οικονομία αλλά και ολόκληρη την ασιατική περιοχή, καθώς η Ιαπωνία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και βασικός πυλώνας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ένα παρατεταμένο σοκ στο ιαπωνικό νόμισμα θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές, στις εμπορικές ισορροπίες και στις επενδυτικές ροές.

Η νέα παρέμβαση του Τόκιο δείχνει ότι η Ιαπωνία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης νομισματικής έντασης, όπου η μάχη για τη σταθερότητα του γεν εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες οικονομικές προκλήσεις για τη χώρα.