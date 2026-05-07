Η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει ξεφύγει, με το νέο επεισόδιο ανάμεσα σε Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί να προκαλεί τεράστια αναστάτωση λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο Clasico.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν έντονη αντιπαράθεση και στην προπόνηση της Τετάρτης, όμως τα πνεύματα όχι μόνο δεν ηρέμησαν, αλλά η ένταση κορυφώθηκε μία ημέρα αργότερα, οδηγώντας τον Ουρουγουανό μέσο στο νοσοκομείο.

Ο Βαλβέρδε υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, με τον μώλωπα να μετατρέπεται σε κόψιμο και να χάνει τις αισθήσεις του, χωρίς πάντως σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα να έχει προκληθεί άμεσα από χτύπημα του Τσουαμενί.

Παρότι πήρε γρήγορα εξιτήριο, η κατάστασή του ανησύχησε το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ. Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο διεθνής χαφ παρουσίασε μερική απώλεια μνήμης μετά το περιστατικό, με τους γιατρούς να του συστήνουν πλήρη ξεκούραση για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει πως ο Βαλβέρδε θα απουσιάσει από το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου», σε μια αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Ρεάλ, η οποία θέλει τη νίκη ώστε να καθυστερήσει τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από τους Καταλανούς.

