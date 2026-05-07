Σε μεγάλη κρίση βρίσκεται η εθνική ομάδα της Σερβίας, καθώς έντεκα διεθνείς που είχαν κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Ιανουάριο στο Βελιγράδι, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Οι παίκτες προχώρησαν σε κοινή δήλωση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συνεχίσουν να αγωνίζονται με το εθνόσημο όσο στην ηγεσία της Ομοσπονδίας παραμένει ο Σλόμπονταν Σόρο, εκφράζοντας έντονη αντίδραση απέναντι στις αποφάσεις και τη στάση του. Η ένταση κορυφώθηκε μετά από δηλώσεις του Σόρο, ο οποίος είχε υποβαθμίσει την επιτυχία της Σερβίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάνοντας λόγο για «στιγμιαίο αποτέλεσμα έμπνευσης» και ασκώντας κριτική στη συνολική πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια, παρά τις μεγάλες επιτυχίες σε κορυφαίες διοργανώσεις. Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στους παίκτες, οι οποίοι αντέδρασαν με ομόφωνη απόφαση αποχώρησης και δημοσιοποίηση επιστολής με ιδιαίτερα σκληρές αναφορές προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η επιστολή των 11 παικτών

«Ως μακροχρόνια μέλη της εθνικής ομάδας, νυν πρωταθλητές Ευρώπης και τρεις φορές Ολυμπιονίκες, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ανακοινώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ένωσή μας.

Ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σλόμπονταν Σόρο, έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να δυσφημίσει και να υποβαθμίσει όλες τις επιτυχίες μας τα τελευταία χρόνια μέσω των δηλώσεών του. Τα χρυσά μας μετάλλια δεν ήταν καθόλου “αντανάκλαση στιγμιαίας έμπνευσης”, όπως δηλώνει ο Σλόμπονταν Σόρο, αλλά χρόνων μεγάλων θυσιών, προπόνησης, ενότητας και αγώνα.

Επίσης, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φιλάθλους, ότι αρκετοί παίκτες από την τρέχουσα ομάδα της εθνικής ομάδας έχουν ήδη εκτεθεί σε αντιαθλητικές ενέργειες από τον Σλόμπονταν Σόρο και την ομάδα του τη Νόβι Μπέογκραντ, με αποτέλεσμα να τους απαγορευτεί η προπόνηση, να τους αποβάλει από τον σύλλογο, να μην τους επιτραπεί να αγωνιστούν για την εθνική ομάδα κ.λπ.

Πιστεύουμε ότι ακόμη και τότε όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν με σκοπό να βλάψουν την εθνική μας ομάδα, την κοινότητά μας και να αποτρέψουν την περαιτέρω πρόοδο της αντιπροσωπευτικής υδατοσφαίρισης της Σερβίας.

Η ομάδα μας, ως η πιο τροπαιούχος εθνική ομάδα της Σερβίας, αξίζει έναν πρόεδρο της Ομοσπονδίας αντάξιο όλων όσων αγωνιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, κάποιον που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας, θα μας υπερασπιστεί, θα εκτιμήσει όλα όσα κερδίσαμε και θα ενθαρρύνει την περαιτέρω κατάκτηση τροπαίων.

Είμαστε περήφανοι για όλα όσα έχουμε καταφέρει με την εθνική ομάδα της Σερβίας, κάθε παιχνίδι, κάθε νίκη, αλλά και κάθε δύσκολη στιγμή που μας έκανε πιο δυνατούς ως ομάδα.

Ως νυν πρωταθλητές Ευρώπης και τρεις φορές Ολυμπιονίκες, πιστεύουμε ότι έχουμε δείξει ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι αντιπροσωπεύουμε με τα αποτελέσματά μας.

Τα τελευταία δέκα χρόνια της υδατοσφαίρισης στη Σερβία αναμφίβολα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του αθλήματός μας. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μας, καθοδηγούμαστε από τις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Δείξαμε αυτόν τον σεβασμό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του Σλόμπονταν Σόρο, του σημερινού προέδρου της Ομοσπονδίας, ακόμη και την περίοδο που έπαιζε για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και αγωνιζόταν εναντίον της Σερβίας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις.

Είδαμε ότι ακόμη και τότε κατέβαλε μέγιστες προσπάθειες για να σταματήσει την πορεία της εθνικής ομάδας της Σερβίας προς τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και ότι δεν τα κατάφερε σε αυτό, όπως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που πετύχαμε μαζί προς χαρά ολόκληρου του έθνους μας.

Μετά από πολλή σκέψη και αμοιβαίες συζητήσεις, πήραμε ομόφωνη απόφαση να αποσυρθούμε από την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης της Σερβίας, εφόσον ο Σλόμπονταν Σόρο και η ομάδα του βρίσκονται επικεφαλής της.

Αυτή η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη, επειδή το να αγωνίζεσαι για την εθνική ομάδα ήταν πάντα η μεγαλύτερη τιμή και προνόμιο και το όνειρο κάθε νεαρού αθλητή.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υψώσουμε προσωπικά τη φωνή μας ενάντια σε όλους όσους θέλουν να δυσφημίσουν και να καταστρέψουν τις δύσκολα κερδισμένες επιτυχίες της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης για χάρη των προσωπικών τους συμφερόντων.

Απευθύνουμε έκκληση για δημόσια υποστήριξη, πρώην και νυν αθλητές, ανθρώπους από τον κόσμο της υδατοσφαίρισης και όλους όσους ενδιαφέρονται να μην πέσει η ομοσπονδία υδατοσφαίρισης στα χέρια εκείνων που, από προσωπική δυσαρέσκεια και ιδιοτροπία, θέλουν να υποτιμήσουν το παρελθόν και να καταστρέψουν το μέλλον του πιο τροπαίου αθλήματός μας».

Την επιστολή υπογράφουν ο αρχηγός Νίκολα Γιάκσιτς και οι Ντούσαν Μάντιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς, Σάβα Ραντζέλοβιτς, Τζόρτζε Λάζιτς, Νεμάνια Βίτσο, Νίκολα Ντέντοβιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Ράντοσλαβ Φιλίποβιτς και Ράντομιρ Ντράσοβιτς.