Ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή στον Άρη, έστω και σε αρχικό στάδιο ή έστω και με τρία ακόμα ματς σε εκκρεμότητα.

Μία κατάσταση η οποία αποτελεί τη συνέχεια σε ένα προσχέδιο το οποίο… συντάσσεται καιρό τώρα και με την τυπική ολοκλήρωση της σεζόν θα αρχίσει -και πρέπει να αρχίσει- να παίρνει σάρκα και οστά.

Αναμφίβολα, το σημαντικότερο κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή από το «παζλ» είναι ο προπονητής που θα καθοδηγήσει την ομάδα τη νέα σεζόν. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα.

Παρόλα αυτά, η ομάδα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την αγορά, κάτι που συμβαίνει εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στην ελληνική, όπως έχει ήδη επισημανθεί αρκετές φορές. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο Άρης θα περιοριστεί μόνο σε εγχώριες επιλογές, καθώς εξετάζονται περιπτώσεις και από το εξωτερικό. Ένα… μιξ με λίγα λόγια, όπως πέρυσι, με τη διαφορά ότι η ομάδα τσεκάρει και ξένους οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο βάρος στο μέτωπο του εξωτερικού έχει αναλάβει ο Ρούμπεν Ρέγες. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής εξετάζει ήδη ποδοσφαιριστές, πραγματοποιώντας και κάποιες πρώτες διερευνητικές επαφές. Ωστόσο, δεν μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα προς το παρόν, καθώς αρκετά πρωταθλήματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ και η παρούσα κατάσταση στον Άρη δεν διευκολύνει τις κινήσεις. Υπάρχει άλλωστε και το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, μέσα από το οποίο θα «κλειδώσει» ο αριθμός των κινήσεων οι οποίες θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι.

Το βασικό στοιχείο είναι πως ο Ρέγες —και γενικότερα ο Άρης— εξετάζουν λύσεις για όλες τις θέσεις του ρόστερ, από τον τερματοφύλακα έως και την κορυφή της επίθεσης!

Με πιο απλά λόγια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα γίνουν μεταγραφές στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις θέσεις, με μία μεγάλη άνεση χρόνου από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ευρώπη. Με αυτό το καθεστώς, η προετοιμασία θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας είναι στα τέλη Αυγούστου για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ένα καλοκαίρι στο οποίο όλος ο Άρης πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο από τον περσινό σχεδιασμό, τόσο σε προπονητή όσο και σε παίκτες. Ένα βάρος το οποίο πέφτει τόσο στις πλάτες του Ρέγες όσο και σε εκείνες του Καρυπίδη, με την μέχρι τώρα πρόθεση να είναι η μείωση του μπάτζετ. Οχι ο «καταποντισμός» του αλλά περισσότερο η στροφή σε πιο… έξυπνές κινήσεις και κυρίως value for money.