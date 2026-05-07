Ένα από τα πιο αλλόκοτα σκηνικά της φετινής Copa Sudamericana εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Ράσινγκ Κλουμπ με την Μποταφόγκο στη Βραζιλία, σε ένα ματς που είχε γκολ, γκάφες, αποβολή και έναν… αμυντικό να καταλήγει τερματοφύλακας με τα εσώρουχα στον αγωνιστικό χώρο.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον γκολκίπερ της Ράσινγκ, Φακούντο Καμπεσές. Αρχικά είχε ευθύνη στο δεύτερο γκολ της Μποταφόγκο, ενώ στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από πολύ επικίνδυνη έξοδο, όπου χτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο.

Το πρόβλημα για τη Ράσινγκ ήταν πως δεν υπήρχαν άλλες αλλαγές διαθέσιμες. Έτσι, κάτω από τα δοκάρια αναγκάστηκε να περάσει ο αμυντικός Σαντιάγο Σόσα, ο οποίος έπρεπε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να φορέσει τη φανέλα και τα γάντια του Καμπεσές.

Η εικόνα έγινε αμέσως viral, καθώς ο Σόσα άλλαζε ρούχα βιαστικά μπροστά σε όλους, μένοντας για μερικά δευτερόλεπτα μόνο με τα εσώρουχα στη μέση του γηπέδου, πριν πάρει θέση στην εστία της ομάδας του.