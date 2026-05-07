Η Άρσεναλ επέστρεψε σε τελικό του UEFA Champions League για πρώτη φορά μετά το 2006 και στα social media εμφανίστηκε μία… απρόσμενη θεωρία που έγινε αμέσως viral.

Αφορμή στάθηκε η νέα ταινία The Devil Wears Prada 2, με χρήστες να συνδέουν την πρεμιέρα της με τις δύο παρουσίες των «κανονιέρηδων» σε τελικό Champions League μέσα σε διάστημα 20 ετών.

Συγκεκριμένα, το 2006 η πρώτη ταινία The Devil Wears Prada έκανε πρεμιέρα την ίδια χρονιά που η Άρσεναλ του Τιερί Ανρί έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Το 2026, λίγες μέρες πριν την πρόκριση των Κανονιέρηδων στον τελικό με το γκολ του Σάκα, έκανε πρεμιέρα το sequel της ταινίας.

Αυτό το «γούρι» είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο λόγω της παρουσίας της Αν Χάθαγουεϊ, η οποία είναι μεγάλη φίλαθλος της Άρσεναλ και έχει εκφράσει αρκετές φορές δημόσια την υποστήριξή της προς τον σύλλογο.

Η «σύμπτωση» έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς φίλους της Άρσεναλ να αστειεύονται πως η συγκεκριμένη κινηματογραφική σειρά αποτελεί πλέον… γούρι για την ομάδα τους, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά το φινάλε θα συνοδευτεί και από την κατάκτηση του τροπαίου.