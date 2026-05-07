Η Μάντσεστερ Σίτι θα παραταχθεί απέναντι στη Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League με μια συμβολική αλλαγή στο γήπεδό της, καθώς το «Έτιχαντ» θα φέρει προσωρινά νέα ονομασία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο φιλανθρωπικών δράσεων για την τοπική κοινωνία του Μάντσεστερ, η έδρα των «Πολιτών» θα μετονομαστεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι σε «The City in the Community Etihad Stadium», τιμώντας το έργο της κοινότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε έναν θεσμό που τρέχει εδώ και δεκαετίες, με στόχο την υποστήριξη της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα θα φορέσουν ειδικές ζακέτες με φιλανθρωπικά μηνύματα, ενώ τα γραφικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι εμπνευσμένα από ζωγραφιές παιδιών σχολείων της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δράση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε επιλεγμένη αγωνιστική, όμως για πρώτη φορά η Σίτι προχωρά και στη συμβολική μετονομασία του γηπέδου της για να αναδείξει τον σκοπό της πρωτοβουλίας.