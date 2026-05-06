Θλίψη έχει προκαλέσει στον αθλητικό χώρο η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σταύρος Τσώχος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τα χρώματα του Ολυμπιακού, πριν ακολουθήσει τη μακρά και σημαντική πορεία του στην αθλητική δημοσιογραφία.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του τόσο με τον σύλλογο όσο και με τον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Σταύρου Τσώχου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους τους.