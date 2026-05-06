Θλίψη έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στην αθλητική δημοσιογραφία.
Ο Σταύρος Τσώχος υπηρέτησε επί δεκαετίες τον αθλητισμό μέσα από τη δημοσιογραφία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη δουλειά και την παρουσία του.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 6, 2026