Θλίψη έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στην αθλητική δημοσιογραφία.

Ο Σταύρος Τσώχος υπηρέτησε επί δεκαετίες τον αθλητισμό μέσα από τη δημοσιογραφία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη δουλειά και την παρουσία του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.