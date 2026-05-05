«Ζωντανή» έμεινε η Χάποελ Τελ Αβίβ στην σειρά της ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης, αφού επικράτησε της Βασίλισσας με 76-69 για τον τρίτο αγώνα της μεταξύ τους σειράς στα Play-Offs της EuroLeague.

Με αυτή την νίκη της Χάποελ πλέον η σειρά οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι, με τους «Μερένγχες» να έχουν ακόμα το προβάδισμα με 2-1 και να έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Κορυφαίοι για τους Ισραηλινούς οι Μπράιαντ και Τζόουνς με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Ρεάλ ο Λάιλς είχε 14 και ο Ντεκ 11.

Ο αγώνας

1ο δεκάλεπτο

Η απουσία του Ταβάρες έδωσε διαφορετικό ρόλο στον Λάιλς, ο οποίος αγωνίστηκε στο «5» και λειτούργησε περισσότερο εκτός ρακέτας. Η επιλογή αυτή δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα της Χάποελ, με τον Οτούρου να δυσκολεύεται στο μαρκάρισμά του και τη Ρεάλ να κρατά το προβάδισμα.

2ο δεκάλεπτο

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, η Ρεάλ έτρεξε ένα επιμέρους 9-0 από το 21-21, την ώρα που η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έδειχνε να χάνει τον προσανατολισμό της. Κρις Τζόουνς και Μπλέικνι έδωσαν λύσεις, μειώνοντας τη διαφορά και φέρνοντας τη Χάποελ μπροστά στο σκορ, πριν ο Μάριο Χεζόνια με τρίποντο στο φινάλε του ημιχρόνου διαμορφώσει το προβάδισμα για τη Ρεάλ (ημίχρονο).

3ο δεκάλεπτο

Στην επανέναρξη, η Ρεάλ μπήκε δυνατά με τον Οκέκε να σκοράρει από την περιφέρεια και τον Καμπάτσο να δημιουργεί ρήγματα στο «ζωγραφιστό». Η Χάποελ απάντησε με δικό της σερί, ανεβάζοντας την ένταση και τον ρυθμό, ενώ ο κόσμος της ομάδας μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα. Ο Μίτσιτς με εύστοχο τρίποντο έδωσε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στους τυπικά γηπεδούχους, που έφτασαν ακόμη και σε διψήφια διαφορά.

4ο δεκάλεπτο

Με τους Ντεκ και Λάιλς να δίνουν λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, η Ρεάλ επέστρεψε δυναμικά μειώνοντας στο ελάχιστο (59-58, 34’) και το ματς μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, η Χάποελ βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν, κράτησε την ψυχραιμία της στο φινάλε και πήρε μια μεγάλη νίκη που τη διατηρεί «ζωντανή» στη μάχη για το Final Four της Αθήνας.