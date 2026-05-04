Πλήθος κόσμου γέμισε τους δρόμους του Μιλάνου για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας από την Ίντερ, το βράδυ της Κυριακής.

Οι «νερατζούρι» κατέκτησαν και μαθηματικά το «Σκουντέτο» για 21η φορά, έπειτα από την επικράτησή τους με 2-0 εναντίον της Πάρμα στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην ιταλική πόλη επικράτησε κοσμοσυρροή, με τα στενά και τις μεγάλες πλατείες να γεμίζουν κόσμο, ο οποίος εξέφραζε με συνθήματα και έντονους πανηγυρισμούς την χαρά του για την κατάκτηση του τροπαίου.

