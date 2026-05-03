Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των Play-Off για τις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League.
Ο Λεβαδειακός κυριάρχησε πλήρως απέναντι στον Βόλο, φτάνοντας σε μια εντυπωσιακή νίκη με τελικό σκορ 5-2. Οι Βοιωτοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που δημιούργησαν.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2
ΟΦΗ-Άρης 0-2
H βαθμολογία
Το υπόλοιπο πρόγραμμα
5η αγωνιστική
Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
6η αγωνιστική
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος