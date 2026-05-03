Ο Λεβαδειακός ήταν σαρωτικός και επικράτησε με 4-2 του Βόλου στο «Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς» για την 3η αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8 της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου, ωστόσο, σεβάστηκαν τους εαυτούς τους, τη δουλειά τους και τους όποιους φιλάθλους βρέθηκαν στο γήπεδο και πλησίασαν στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης.

Ο Λεβαδειακός σκόραρε με τέσσερις διαφορετικούς παίκτες, ενώ στο πρώτο μέρος ο τερματοφύλακας Άνακερ πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 2-0 υπέρ του, ενώ στην επανάληψη σημείωσε άλλα τρία γκολ, όλα από την άσπρη βούλα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το σκορ άνοιξε υπέρ του Λεβαδειακού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στημένη φάση για να κάνει το 1-0 με τον Όζμπολτ.

Λίγο αργότερα, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Παλάσιος εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα και σκόραρε σε κενή εστία για το 2-0, που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Λεβαδειακός διεύρυνε το προβάδισμά του με πέναλτι του Οζέγκοβιτς, γράφοντας το 3-0, ενώ στη συνέχεια ο Βήχος από την άσπρη βούλα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Στο 90′ έγινε το 4-2. Λάθος του Άνακερ εκτός περιοχής, ο Λεγκίσι σούταρε, ο Λιάγκας έσωσε πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα, αλλά ο Κύρκος πήρε το ριμπάουντ και μείωσε με πλασέ από το ύψος του πέναλτι σε 5-2.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Βήχος, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Τσάπρας (70′ Φίλων), Λαγιούς (70′ Παπαδόπουλος), Νίκας (80′ λ.τρ. Μανθάτης), Γκούμας, Λαμαράνα (46′ Τσόκαϊ), Παλάσιος, Όζμπολτ (46′ Οζέγκοβιτς)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα, Μύγας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Λυκουρίνος, Μπουζούκης (46′ Γρόσδης), Κόμπα, Γκονζάλες, Τζόκα, Χουάνπι (46′ Κύρκος), Λάμπρου (82′ Βαϊνόπουλος)