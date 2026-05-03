Την ενδεκάδα του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει σ’ ότι αφορά τη «μάχη» για τη 2η θέση, που δεν είναι στόχος, αλλά ανάγκη για τους «ασπρόμαυρους» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.