Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε με 15-13 του Πανιωνίου στον μικρό τελικό του Final-4 του Conference Cup, που φιλοξενήθηκε στο Ρέστειο κολυμβητήριο, και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παράλληλα, διεύρυνε το σερί του απέναντι στον αντίπαλο σε 11 συνεχόμενες νίκες.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλύτερα και διατηρούσε προβάδισμα δύο τερμάτων έως τα μέσα του αγώνα, όμως στη συνέχεια ο Απόλλωνας ανέβασε την απόδοσή του και γύρισε το ματς υπέρ του. Μοναδική αρνητική στιγμή αποτέλεσε η ένταση στο φινάλε της τέταρτης περιόδου, που οδήγησε σε αποβολές με αντικατάσταση για κάθε ομάδα, σε ένα κατά τα άλλα δυναμικό και ανταγωνιστικό παιχνίδι.

Eξέλιξη αγώνα

Ο Απόλλων Σμύρνης μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 2-0, όμως ο Πανιώνιος απάντησε γρήγορα, φέρνοντας το ματς στα ίσα (2-2). Η «ελαφρά ταξιαρχία» ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ με τον Γαρδίκα (3-2), αλλά ο «Ιστορικός» ανέβασε στροφές και, με ένα εντυπωσιακό φινάλε στην πρώτη περίοδο, γύρισε το παιχνίδι σε 4-6, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Ανδρέα Μπιτσάκο. Το προβάδισμα των «κυανέρυθρων» διατηρήθηκε μέχρι την ανάπαυλα (7-9).

Στην επανάληψη, η ομάδα του Τεό Λοράντου αντέδρασε δυναμικά και με σερί 3-0 ανέτρεψε ξανά την κατάσταση, φτάνοντας στο 13-11, με τον Χάνες Πίτερ Ντάουμπε να ανεβάζει ρυθμό.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά ο Απόλλων κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Στα τελευταία λεπτά σημειώθηκε ένταση μεταξύ των παικτών, που εκτονώθηκε γρήγορα, με τους διαιτητές να αποβάλλουν με αντικατάσταση τους Σολανάκη και Καπετανάκη. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 15-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 3-3, 6-2, 2-2