Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (3/5, 19:00) σε μια αναμέτρηση στην οποία παίζει τα ρέστα του στη μάχη για την δεύτερη θέση. Όλα αυτά στο φινάλε μιας γεμάτης και περίεργης εβδομάδας καθώς προηγήθηκαν η απώλεια του κυπέλλου, οι συναντήσεις του Ιβάν Σαββίδη, η ενεργοποίηση του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Ας τα πάρουμε χρονικά…

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος εμφανίστηκε την περασμένη Τρίτη (28/4) σχετικά αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, παρότι το τελευταίο διάστημα είχε ήδη ενεργό ρόλο στο περιβάλλον του συλλόγου ως άνθρωπος εμπιστοσύνης του Ιβάν Σαββίδη. Μέχρι πρότινος λειτουργούσε άτυπα, τόσο σε ζητήματα της ΠΑΕ όσο και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς επίσημο τίτλο.

Όλα, ωστόσο, άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες την Τρίτη, όταν η ΠΑΕ τον ανακοίνωσε ως σύμβουλο επικοινωνίας του μεγαλομετόχου, με τον ίδιο να ακολουθεί με συνέντευξη Τύπου, στην οποία επιχείρησε να αποτυπώσει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων. Από τις τοποθετήσεις του προέκυψαν αρκετές εξαγγελίες και δεσμεύσεις για το μέλλον, με έντονη τη χρήση του «θα», γεγονός που μεταφέρει επιπλέον πίεση στον Ιβάν Σαββίδη, καθώς δημιουργείται μια δημόσια προσδοκία υλοποίησης όσων ειπώθηκαν.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Τούμπα, κατέστη σαφές πως οι διεργασίες συνεχίζονται, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή απτό βήμα προόδου σε σχέση με προηγούμενες ενημερώσεις, διατηρώντας το έργο σε επίπεδο σχεδιασμού. Σχετικά με το προπονητικό κέντρο, υπήρξε παραδοχή για μια μικρή χρονική καθυστέρηση, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα, παραμένει εντός των πλαισίων του αρχικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, προαναγγέλθηκαν αλλαγές στη στελέχωση της ΠΑΕ, χωρίς όμως να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Το ενδεχόμενο πρόσληψης τεχνικού διευθυντή, ανακατατάξεων σε κομβικά πόστα ή ακόμη και αποχωρήσεων προσώπων που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό παραμένει ανοιχτό, με τις οριστικές αποφάσεις να μετατίθενται για το άμεσο μέλλον.

Το θέμα του προπονητικού αφορά μόνο την ΠΑΕ καθώς πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία της οικογένειας Σαββίδη, με στόχο την υλοποίηση εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιεί τόσο η ΠΑΕ όσο και οι ακαδημίες. Το θέμα του γηπέδου αφορά ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, και όλοι περιμένουν τα επόμενα βήματα μετά από ένα καλοκαίρι εντάσεων.

Οι σχέσεις ΠΑΕ-ΑΣ πέρασαν από πολλά κύματα, μετά από μια σειρά «ενδοοικογενειακών» συγκρούσεων. Πλέον, με την υπογραφή του αρχικού μνημονίου, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και μένει να σταθεροποιηθούν και οι πληρωμές των χρημάτων που έχει λαμβάνειν ο ΑΣ από την ΠΑΕ, ειδικά σε ένα διάστημα όπως το φινάλε της σεζόν εκεί που πολλά τμήματα ξεκινούν τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Από την άλλη πληθαίνουν οι φήμες στην πόλη για σύγκρουση μέσα στον ΑΣ ανάμεσα στον Πρόεδρο Αλκιβιάδη Ησαϊάδη και στον Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Καπετανάκη διότι ο Πρόεδρος δείχνει ανοχή στις όποιες καθυστερήσεις παρουσιάζονται στις πληρωμές από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ (ακούγεται ένα ποσό περίπου 500.000 Ευρώ). Ταυτόχρονα αρκετά μέλη του ΑΣ διαφωνούν με τον Πρόεδρο όσον αφορά στη διαχείριση που κάνει με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αφού εκτιμούν ότι θα έπρεπε να είναι πιο συναινετικός και να δείξει έμπρακτα σεβασμό στον νέο μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ κ. Τέλη Μυστακίδη.

Το μνημόνιο που συμφωνήθηκε ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ αποτελεί μια πρώτη βάση καθώς μένουν να αποσαφηνιστούν μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες: «Είναι ένα περίπλοκο πρότζεκτ βρίσκεται στο κέντρο αστικού ιστού και απαιτεί συνεργασίες με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Πρέπει να καταλήξουμε για τις εγκαταστάσεις τους και τους χώρους του ΑΣ» είχε δηλώσει η CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα, στη γενική συνέλευση του περασμένου Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, ο Ιβάν Σαββίδης επιχειρεί να επηρεάσει και το αγωνιστικό κομμάτι, έχοντας επαφές με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια της κάμψης και να δοθούν λύσεις. Το εγχείρημα μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς ο ΠΑΟΚ διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του, με την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα να τον έχουν φέρει σε πίεση.

Με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν στα play-off, η ομάδα καλείται να αντιδράσει άμεσα, την ώρα που εκτός γηπέδου αυξάνονται οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες για άμεση αναστροφή της κατάστασης.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς από την αρχή της εβδομάδας εκτός πλάνων είχαν τεθεί οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στην παράταση του τελικού απέναντι στον ΟΦΗ. Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα προστέθηκε και ένα ακόμη, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης δεν ολοκλήρωσε την προπόνηση της Πέμπτης λόγω ενοχλήσεων. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με αποτέλεσμα ο νεαρός εξτρέμ να ξεκινήσει άμεσα θεραπευτική αγωγή και να τεθεί νοκ άουτ για το παιχνίδι της Κυριακής.