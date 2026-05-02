Η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στα playouts της Stoiximan Super League.

Με τον Πόμπο να ευστοχεί από την άσπρη βούλα, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, κατέκτησε τη νίκη και απέκτησε μεγαλύτερη ηρεμία ενόψει των τεσσάρων τελευταίων αγωνιστικών. Αντίθετα, οι Αγρινιώτες μπήκαν σε δύσκολη θέση και θα πορευτούν με αυξημένη πίεση μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη αξιόλογη φάση σημειώθηκε στο 8’, με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα το μακρινό σουτ του Λαρουσί. Λίγο αργότερα, στο 11’, ο Παναιτωλικός απείλησε όταν ο Μανρίκε έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, όμως η μπάλα πέρασε από τον Ραμίρεζ και ο Μπάντζι δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά υπό πίεση.

Στο 16’, ο Πόμπο δοκίμασε ένα δυνατό σουτ σε αντεπίθεση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 18’, μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Πέτκοφ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Λίγο μετά, ο Κουτσερένκο μπλόκαρε και την προσπάθεια του Μπένι.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 25’ με σουτ του Μπουχαλάκη, που κατέληξε εύκολα στα χέρια του Ραμίρεζ, ενώ στο 27’ η κεφαλιά του Σιέλη πέρασε άουτ. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 43’, με το μακρινό σουτ του Γκέρσον Σόουζα να φεύγει ψηλά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58’, η Κηφισιά κέρδισε πέναλτι έπειτα από φάση διαρκείας και παρέμβαση του VAR. Ο Πόμπο εκτέλεσε εύστοχα, γράφοντας το 0-1.

Στα τελευταία λεπτά, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Αντίθετα, στο 90’, η Κηφισιά έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει το σουτ του Ταβάρες. Οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν τρόπο να απαντήσουν και το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Γκολ: 64′ Πόμπο

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 22′ Άλεξιτς, 54′ Μανρίκε, 59′ Σιέλης, 98′ Γκράναθ – 10′ Χριστόπουλος, 65′ Έμπο, 65′ Πόκορνι, 93′ Ραμίρεζ

Κόκκινες:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (91′ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (72′ Λομπάτο), Εστέμπαν, Ματσάν, Ρόσα (85′ Γκαρσία), Άλεξιτς (72′ Σμυρλής), Μπάντζι (46′ Αγκίρε)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Λαρουσί, Κονατέ, Πόκορνι, Έμπο, Μπένι (84′ Ταβάρες), Γκέρσον Σόουζα (74′ Αμανί), Χριστόπουλος (84′ Θεοδωρίδης), Πόμπο (91′ Μποτία), Αντόνισε