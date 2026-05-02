Τέσσερις στροφές έμειναν για το φινάλε της σεζόν και η μάχη του τίτλου μαίνεται με την ΑΕΚ να έχει ένα προβάδισμα πέντε πόντων και τον Ολυμπιακό να την κυνηγάει χωρίς περιθώριο «λάθους».

Οι ερυθρόλευκοι έμειναν όρθιοι μετά την σπουδαία νίκη τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και τώρα πηγαίνουν στην Τούμπα με στόχο ένα ακόμα διπλό που θα τους φέρει στο -2 από την κορυφή και στην… αναμονή για το τι θα συμβεί λίγη ώρα αργότερα στην Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το Σάββατο την προετοιμασία τους και ακολούθως αναχώρησαν για την Θεσσαλονίκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιλέγει ακριβώς την ίδια αποστολή με το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής.

Εκτός λόγω του περιορισμού με τις θέσεις των ξένων έμειναν οι Μπρούνο με τον Κλέιτον και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού. Δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι ακριβώς ίδια και η ενδεκάδα, αφού ο Μεντιλίμπαρ έμεινε πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση και κυρίως την νοοτροπία όσων αγωνίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Έτσι, αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση οι ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν με τον Τζολάκη στα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά τους στην άμυνα. Στον άξονα ο Έσε θα έχει δίπλα του τον Ντάνι Γκαρθία, στα εξτρέμ θα βρίσκονται οι Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς, με τον Τσικίνιο να ξεκινάει πίσω από τον Ελ Κααμπί. Αν προκύψει κάποια διαφοροποιήση αυτή θα αφορά πιθανότατα τον παρτενέρ του Έσε, με τους Μουζακίτη και Σιπιόνι να διεκδικούν την θέση του Ντάνι Γκαρθία.

Σε ότι αφορά το πλάνο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με τον Μεντιλίμπαρ να ζητάει συγκέντρωση στο μάξιμουμ και αποφασιστικότητα στις μάχες που θα δοθούν στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού περιμένει τον ΠΑΟΚ να αντιδράσει μετά τα τελευταία δικά του αρνητικά αποτελέσματα και έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του μεγάλη προσοχή ειδικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.