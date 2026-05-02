Ο Μπερνάρντο Σίλβα ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι, με το μέλλον του να δείχνει έντονα προς… Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Μικέλ Μπλάσκεζ, η μεταγραφή του 31χρονου μέσου συγκεντρώνει πολύ μεγάλες πιθανότητες, αγγίζοντας το 80%.

Για να προχωρήσει το deal, ο Πορτογάλος εμφανίζεται διατεθειμένος να δεχθεί μείωση στις απολαβές του, λόγω της γνωστής οικονομικής κατάστασης των «μπλαουγκράνα». Το βασικό «αγκάθι» παραμένει το ρόστερ της ομάδας του Χάνσι Φλικ, καθώς θα πρέπει να υπάρξει αποχώρηση από τη μεσαία γραμμή.

Την ίδια ώρα, η έξοδος του Σίλβα από τους «πολίτες» θεωρείται δεδομένη, όπως και εκείνη του Τζον Στόουνς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι.