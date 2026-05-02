Η Ίπσουιτς επέστρεψε στην Premier League μόλις ένα χρόνο μετά την αποχώρησή της, κερδίζοντας με 3-0 την ΚΠΡ στην τελευταία αγωνιστική της Championship και εξασφαλίζοντας την άνοδό της, ακολουθώντας την Κόβεντρι.

Η Μίλγουολ τερμάτισε τρίτη, ενώ Σαουθάμπτον και Μίντλεσμπρο εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα playoffs. Την έκτη θέση κατέκτησε η Χαλ, η οποία μετά από έξι συνεχόμενες αποτυχίες επέστρεψε στις νίκες, κερδίζοντας με 2-1 την Νόριτς και εκτόπισε τη Ρέξαμ από την εξάδα. Η Ρέξαμ, που ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Μίντλεσμπρο, έχασε την ευκαιρία να κάνει την τέταρτη συνεχόμενη άνοδό της.

Η Ντέρμπι Κάουντι, ηττημένη με 2-1 από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, έμεινε εκτός playoffs, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση.

Τα ζευγάρια των playoffs:

Μίλγουολ vs Χαλ

Σαουθάμπτον vs Μίντλεσμπρο

Η βαθμολογία της Championship