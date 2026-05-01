Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί μετά το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που έδωσε προβάδισμα 2-0 στον Παναθηναϊκό στην σειρά με την Βαλένθια.

Σε ανάρτηση-βίντεο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δείχνει τι συνέβη όταν οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ και Εργκίν Αταμάν έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Ναν να χειροκροτεί, τον Αταμάν να σφίγγει την γροθιά του και τον Γκραντ να πανηγυρίζει και με τους δύο μαζί.

Δείτε το βίντεο

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα