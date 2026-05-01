Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται γύρω από το μέλλον του Αντονί Μαρσιάλ, καθώς πληροφορίες από το Μεξικό κάνουν λόγο για ειλημμένη απόφαση της Μοντερέι να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Γάλλο επιθετικό.

Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν χάσει την υπομονή τους, καθώς ο έμπειρος φορ δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα από την ημέρα που αποκτήθηκε.

Ο Μαρσιάλ υπέγραψε στους «Ραγιάδος» τον Σεπτέμβριο του 2025 με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του μεξικανικού πρωταθλήματος.

Η εικόνα του στο γήπεδο δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, αφού σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε μόλις ένα γκολ, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

Πριν από τη μετακίνησή του στο Μεξικό, ο 30χρονος είχε περάσει μία σεζόν από την ΑΕΚ, αναζητώντας στη συνέχεια μια νέα αρχή στη Λατινική Αμερική.

Παρά το γεγονός ότι διατηρεί συμβόλαιο σε ισχύ και για τα επόμενα χρόνια, ομάδες από το MLS φέρονται να εξετάζουν ήδη την περίπτωσή του, βλέποντας μια πιθανή ευκαιρία στην αγορά.

Η Μοντερέι, από την πλευρά της, εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές, επιθυμώντας να κλείσει μια υπόθεση που δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.