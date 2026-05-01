Το κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου θα φιλοξενήσει το προσεχές Σαββατοκύριακο (2-3 Μαΐου) το Final-4 του νεοσύστατου Conference Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων.

Στη διεκδίκηση του τίτλου θα βρεθούν ο Απόλλων Σμύρνης, κάτοχος του Challenger Cup 2023, ο Πανιώνιος με παρουσίες σε δύο τελικούς του LEN Trophy (2009, 2011), η ουγγρική Χόνβεντ, που έχει κατακτήσει το Champions League Υδατοσφαίρισης 2004 και το ευρωπαϊκό Super Cup την ίδια χρονιά, καθώς και η ιταλική Ντε Άκερ Μπολόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο Final 4 ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης υδατοσφαίρισης ανδρών που διεξάγεται στην Ελλάδα. Ο Απόλλων Σμύρνης έχει τον ρόλο του οικοδεσπότη, ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρεια Αττικής και με τη στήριξη του Δήμος Παλαιού Φαλήρου.