Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τον ευρωπαϊκό τουρισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει δραστικά στο ζήτημα του εφοδιασμού με καύσιμα αεροσκαφών. Από τη Λευκωσία, όπου διεξήχθη το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Μεταφορών, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη έλλειψης κηροζίνης στην ΕΕ, ζητώντας παράλληλα να σταματήσει η εκπομπή «μηνυμάτων πανικού» που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες.

Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει τριγμούς στις εισαγωγές υδρογονανθράκων, ωστόσο η Κομισιόν επιλέγει τη στρατηγική της ψυχραιμίας. «Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, αλλά οφείλουμε να αποφύγουμε την αρνητική ρητορική που πλήττει την εμπιστοσύνη του κοινού», τόνισε ο Έλληνας Επίτροπος. Η ανησυχία των Βρυξελλών είναι σαφής: αν οι τουρίστες εντός και εκτός ΕΕ χάσουν την εμπιστοσύνη τους και σταματήσουν τις κρατήσεις, η οικονομική κρίση θα χτυπήσει την πόρτα της Ευρώπης πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα πραγματικά προβλήματα στις αντλίες των αεροδρομίων.

Παρά τη διαβεβαίωση για την τρέχουσα επάρκεια, ο κ. Τζιτζικώστας δεν έκρυψε ότι η κατάσταση παραμένει «ρευστή και αβέβαιη». Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε προειδοποιήσει ότι εάν η κρίση παραταθεί, η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού εντός του Ιουνίου. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαλεί εβδομαδιαίες τεχνικές συναντήσεις συντονισμού από την επόμενη εβδομάδα, ώστε να είναι έτοιμη να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το στοίχημα για την Ευρώπη είναι να διατηρήσει την εικόνα ενός «ασφαλούς και σταθερού προορισμού» ενόψει του θέρους. Με τον τουρισμό να αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η αποφυγή μιας ψυχολογικής κατάρρευσης της αγοράς θεωρείται εξίσου κρίσιμη με την ίδια την εξασφάλιση των καυσίμων. «Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τους επιβάτες σε κάθε σενάριο», υπενθύμισε ο Επίτροπος, στέλνοντας ένα μήνυμα εγγύησης προς τους ταξιδιώτες, ενώ η διπλωματική προσπάθεια για την άρση του αποκλεισμού στο Ορμούζ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.