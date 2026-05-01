Οι τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανέβει δραματικά, αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ σε ορισμένες Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, όπου η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 6 δολαρίων το γαλόνι.

«Ένα γαλόνι απλής αμόλυβδης εδώ κάνει 5 δολάρια και 86 σεντς. Κι αυτό είναι καλή τιμή αν σκεφτεί κανείς πως η μέση τιμή για ένα γαλόνι βενζίνη σε όλη την Πολιτεία είναι 6 δολάρια. Κοιτάξτε και την τιμή του ντίζελ. 7 δολάρια και 47 σεντς το γαλόνι», μεταδίδει το Fox News.

Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να καθησυχάσει τους καταναλωτές, ρίχνοντας την ευθύνη στο Ιράν.

«Η τιμή του φυσικού αερίου θα μειωθεί. Μόλις τελειώσει ο πόλεμος, θα πέσει κατακόρυφα».

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Εκνευρισμός για τις τιμές στα καύσιμα υπάρχει και στην Ευρώπη.

Στη Γερμανία, ο κόσμος πλησιάζει τις αντλίες με τρόμο. Το diesel σε Βερολίνο και Φρανκφούρτη αγγίζει ακόμα και τα 2,50 ευρώ το λίτρο.

Την ώρα που λήγει η προθεσμία των 60 ημερών που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετάει προτάσεις και σχέδια που του παρουσιάζουν οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι για νέα χτυπήματα.

«Να πάμε στις τιμές του πετρελαίου, που σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο σημείο από το 2022, μετά από αναφορές πως ο αμερικανικός στρατός θα ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ για νέα σχέδια για περαιτέρω δράση στον πόλεμο του Ιράν», μεταδίδει το BBC.

Σε αυτό το κλίμα, η Αυστραλία υπέγραψε συμφωνία με τη Νότια Κορέα, με την οποία δεσμεύτηκαν να ειδοποιούν η μία την άλλη αμέσως μόλις εντοπιστεί πιθανή διαταραχή στο εμπόριο ή την παραγωγή καυσίμων.