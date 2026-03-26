Στο δελτίο επισκόπησης τιμών για την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 η παραδοσιακή ιεραρχία των τιμών στα πρατήρια έχει καταρρεύσει, με το πετρέλαιο κίνησης να αναδεικνύεται πλέον σε ακριβότερο καύσιμο από την απλή αμόλυβδη βενζίνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από 4.902 πρατήρια σε όλη την επικράτεια, η μέση τιμή του Diesel Κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,090 €/λτ, ξεπερνώντας αισθητά τη μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 οκτανίων, η οποία ανήλθε στα 2,052 €/λτ.

Η ακτινογραφία των τιμών (25/03/2026)

Η κατάσταση στα πρατήρια αντανακλά μια παρατεταμένη πίεση στις διεθνείς τιμές των διυλισμένων προϊόντων, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: 2,052 €/λτ

Diesel Κίνησης: 2,090 €/λτ (Διαφορά +3,8 λεπτά από τη βενζίνη)

Αμόλυβδη 100 οκτ.: 2,261 €/λτ

Diesel Θέρμανσης: 1,661 €/λτ

Υγραέριο κίνησης: 1,357 €/λτ

Επιπτώσεις στους καταναλωτές

Για τους κατόχους πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, η επιλογή τους, που κάποτε βασιζόταν στην οικονομία, πλέον τίθεται υπό αμφισβήτηση. Με τη μέση τιμή να σταθεροποιείται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, το κόστος μετακίνησης γίνεται δυσβάσταχτο.